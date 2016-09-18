Gaziantep Devri Alem Para Müzesi'nin sahibi ve işletmecisi Esat Kaplan, 25 yıldır koleksiyonun en değerli parçalarından biri olan ve 1910 yıllarına ait tarihi parayı dostluk köprüsünü pekiştirmek için Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'e vermek istiyordu. Parayı Rusya Devlet Başkanı Putin'e iletmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vermek isteyen koleksiyoner Esat Kaplan, haberinin çıkması üzerine çok sayıda kişinin aracı olmak istediğini ifade etti.

Sanayici ve iş adamları sıraya girdi

Kaplan, parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmek için bir çok sanayici ve işadamınının kendisi ile irtibat kurduğunu kaydetti. Kendisinin ise Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile iletişime geçerek, paranın resmi yoldan Putin'e ulaştırılmasını istediğini belirten Kaplan, aracı olmak isteyenlere teşekkür etti.

Yazılara tercüme, figürlere inceleme

Parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim etmek için Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile iletişime geçmek istediğini belirten Kaplan, paranın üzerindeki yazıların tercümesi ve figürlerin incelenmesi yönünde ise kendisine öneri geldiğini ifade etti. Parada bilimsel inceleme yapılması için Gaziantep Üniversitesi rektörü Ali Gür'ü ziyaret ettiğini belirten Esat Kaplan, elinde 4 adet bulunan paradan birini incelenmek üzere Rektör Gür'e teslim ettiğini ifade etti. Paranın kendisine Hollanda'da yaşayan tanıdıkları tarafından ulaştırıldığını belirterek, paranın yakın tarihini iyi bildiğini ama tanıdıklarına ulaşmadan önceki yolculuğunu bilmediğini kaydeden Kaplan, "Paranın incelenmesi üzerine hem resmi hem de bilimsel inceleme olması için GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü ziyaret ettim. Kendisi de konuyla çok ilgilendi. Paranın üzerindeki yazılar eski Rusça yazıldığı için ne yazdığını bilemiyorduk. Eski Rusça için tercüme ettirecek kimse de bulamıyorduk. Ayrıca figürlerin anlamı ne, kimleri temsil ediyor, paranın imzası kime ait, hangi dönemde nasıl kullanılmış, bunları da belirlemek istiyoruz. Bu konularda hem resmi hem de bilimsel çalışma yapılabilmesi için parayı üniversitemize götürdük" dedi.

Paradaki bakteriler de araştırılacak

Kaplan, üniversitenin Biyoloji Bölümü'nde ise paranın üzerindeki bakterilerin araştırılacağını ifade etti. Kaplan, böylelikle tarihten günümüze, ülkemizin kuzeyindeki bakteri türlerine kadar çeşitli bilimsel bulgulara da ulaşılabileceğini vurguladı.

Ruslar peşine düştü

Kaplan, parayı tercüme ve incelemesinin tamamlanmasının ardından asıl sahibine teslim edilmesi amacıyla Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'ya vermek istediğini söyledi. Para ile ilgili haberler üzerine Rusların da bu paranın peşine düştüğünü ileri süren Kaplan, "Bugüne kadar bireysel anlamda bazı Ruslar benimle irtibat kurdu. Haberlerde çıkan parayı görmek istediklerini söylediler. Rus olduklarını ilk bakışta, hemen anlamak mümkün olmasa bile para konusundaki ısrarlarından Rus olduklarını tahmin ediyorum" İfadelerini kullandı.

250 bin millet ve ülkeye ait parası var

Gaziantep Devri Alem Para Müzesi'nin de sahibi olan Esat Kaplan, müzesinde 250 bin millet ve ülkeye ait yaklaşık 3 tona yakın parası bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Parası ile Türkiye'nin dış ilişkilerini düzeltecek

Kaplan, müzesinde geçmiş medeniyetlere ait paralar bulunduğu gibi yakın tarihteki ülke ve milletler ile halen daha devam eden medeniyetlere ait paraların da yer aldığına vurgu yaptı. Şehir dışına çıkacak parası bile olmayan Kaplan, Türkiye'nin dış ilişkilerde sorun yaşadığı ülkelerle bireysel olarak iletişime geçerek, parasıyla ilişkilerin düzelmesine katkı vermek istediğini de kaydetti. Kaplan, kimi zaman ülkelerin en değerli paralarını ülke yöneticilerine hediye ederek, kimi zaman ise ülkelerin tarihi boyunca kullandıkları tüm paraları sergileyerek dostluk köprüsü kurulmasında aracı olmayı arzuladığını söyledi.

İran'dan teklif aldı

Kaplan, elinde parası bulunan ülkelerin yöneticileri ile kişisel girişimde bulunduğunu anlatarak, girişimleri sonucunda ise İran'dan teklif aldığını ifade etti. Kaplan, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ile birlikte gerçekleştirilecek proje kapsamında GTO'nun İran'da hizmete açacağı merkezde, İran paralarını sergileyeceğine vurgu yaptı.

