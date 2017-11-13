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Eski Sarıoğlan belediye başkanı tutuklandı

Kayseri'de hakkında 'görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık' suçlarından dava açılan ve savcılığın tutuklanması talebi üzerine gözaltına alınan eski Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız tutuklandı.

Eski Sarıoğlan belediye başkanı tutuklandı

13 Kasım 2017 21:22

Hakkında 'görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık' suçlarından dava açılan ve yargılanması devam eden eski Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız için Sarıoğlan Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeye tutuklama talebinde bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan Yıldız'ın emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
16 Haziran'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Osman Yıldız'ın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde halen yargılanmasına devam ediliyordu. 

Şeref Kahraman
 

 

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