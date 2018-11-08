Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ilk kumpası olduğu iddia edilen Şemdinli davasını açan ve hazırlanan iddianamede imzası bulunan eski Savcı Ferhat Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından savcılığa giderek itirafçı olmuştu. HSK o dönemde Sarıkaya'yı açığa almıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 1 Kasım 2018 günü meslekten ihraç edildiği açıklanan eski savcı Sarıkaya ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınması talimatı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıkaya'yı FETÖ üyeliği suçlamasıyla Çankaya'daki evinde gözaltına aldı.

Gözaltı süresi uzatıldı

HSK 2. Dairesi, açığa alınan Ferhat Sarıkaya ile FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i 1 Kasım 2018 günü meslekten ihraç etmişti. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan, gözaltına alınmasından bu yana Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde bulunan şüphelinin gözaltı süresinin uzatılması için sulh ceza hakimliğine talepte bulundu. Bunun üzerine Sarıkaya polis tarafından Ankara Adliyesi'ne getirilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Sarıkaya'nın da beyanını alan nöbetçi hakimlik, Savcı Özcan'ın talebini kabul ederek, şüphelinin gözaltı süresini 4 gün uzattı.

Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gözaltına alındığı günden itibaren Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan ve 2 gün önce gözaltı süresi 4 gün uzatılması kararlaştırılan Sarıkaya'nın emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan, ifade işlemlerinin ardından Sarıkaya'yı "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.