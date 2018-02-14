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Eski savcı Gültekin Avcı FETÖ’den hakim karşısına çıktı

FETÖ'nün avukatlık yapılanması kapsamında 15 yıla kadar hapsi istenen eski savcı ve avukat Gültekin Avcı’nın yargılanmasına başlandı. FETÖ üyeliği iddiasını reddeden Avcı savunmasında, “Üyesi olduğum Günün Mağdurları Derneğinin FETÖ irtibatı olduğunu nereden bilebilirim? Devlet bilseydi kapatmaz mıydı” dedi.

Eski savcı Gültekin Avcı FETÖden hakim karşısına çıktı

14 Şubat 2018 17:17

Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanması soruşturması kapsamında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 22,5 yıla kadar hapsi istenen Gültekin Avcı’nın yargılanmasına başlandı. İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Gültekin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Avcı, hakkındaki suçlamaları reddetti. ByLock programının nasıl bir program olduğunu bilmediğini öne süren Avcı, “ByLock kullanmadım. Whatsapp programını dahi kullanmadım. Üyesi olduğum Günün Mağdurları Derneğinin terör örgütü olduğu söyleniyor. Dernek avukatlardan ve gazetecilerden oluşan bir dernekti. Daha önce yargılandığım davada tahliye olduktan sonra derneğe istifamı vermiştim. Bu derneğin terör örgütü olacağını hiç düşünmedim. Derneğin FETÖ irtibatı olduğunu nereden bilebilirim. Devlet bilseydi kapatmaz mıydı? Şüpheli bir kişiyi görseydim yine üye olmazdım. Atılı suçları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum” dedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, Avcı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 

Etiketler: Gültekin Avcı

 

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