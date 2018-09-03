Eski savcıyı öldüren şahıs cesetle 2 saat gezmiş

Edinilen bilgiye göre, eski Savcı Serhat Yağmur (40) ve Adnan A. (42) dün gece buluştu. Otomobille gezerken iki arkadaş arasında Bor TOKİ Mahallesi'nde tartışma çıktı. Tartışma esnasında Adnan A., belinden çıkardığı tabanca ile Yağmur’u kafasından vurarak öldürdü. Yağmur’un cesedi ile yaklaşık 2 saat otomobille gezen Adnan A., daha sonra cesedi Sazlıca beldesi yakınlarındaki çöplüğe attı. Zanlı Adnan A., bir arkadaşına olayı anlatarak yardım istedi. Arkadaşı da durumu polise bildirdi. Ekipler, otomobille gezen Adnan A.’yı yakalayarak cesedin yerini tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Adnan A., tutuklanarak Niğde E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Niğde Başsavcılığı: "Örgüt bağlantısı yok"

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada örgüt bağlantısının olmadığını açıkladı. Açıklamada, "3 Eylül 2018 tarihinde saat 03.00 sularında Niğde ve Konya illerinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve istifa ederek meslekten ayrılan Serhat Yağmur, şüpheli Adan A. tarafından Niğde merkez Sazlıca beldesinde silah ile vurularak öldürülmüştür. Soruşturma işlemleri geniş kapsamlı ve titiz bir şekilde yürütülmekte olup, bu aşamada cinayet sebebi olarak örgüt bağlantısının olmadığı değerlendirilmiştir" denildi.

Yasin Esen