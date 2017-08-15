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Eski sevgilisini öldüren kadının akıl sağlığı yerinde çıktı

Elazığ’da geçtiğimiz yıl evine gelen eski sevgilisini öldüren ve hakkında “Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Kasten Adam Öldürme” suçundan dava açılan kadının cezai ehliyetinin tam olduğu raporu geldi.

Eski sevgilisini öldüren kadının akıl sağlığı yerinde çıktı

15 Ağustos 2017 14:04

Olay, geçtiğimiz yıl 11 Haziran’da, Kültür Mahallesi Arka Sokak’ta bulunan bir apartmanın giriş katında meydana gelmişti. İddiaya göre, Behram Alp (39), kendisini terk eden sevgilisi Bircan B.’nin (35) evinin kapısını kırarak, içeriye girmiş ve genç kadını darp etmişti. Bunun üzerine eline bıçak geçiren Bircan B., Alp’i 12 yerinden bıçakladıktan sonra, boğazını keserek, öldürmüştü. Olay yerinde suç aletiyle yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Bircan B.’nin yargılanmasına bugün Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Bircan B., maktul yakını ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini ve “cezai ehliyeti tamdır” raporunun verildiğini bildirdi.

Raporla ilgili bir şey demeyen zanlı, daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi. Müşteki avukatı da, sanık hakkında şikayetçi olduklarını en üst seviyeden cezalandırılmasını istedi.

Hakkında “Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Kasten Adam Öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen zanlı ile ilgili karar verilmesi için mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

Etiketler: elazığ, sevgili cinayeti


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