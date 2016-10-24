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Eski sevgilisini öldüren zanlı adliyede

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, eski sevgilisini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edilirken, gazetecilerin neden öldürdün sorusuna, “Çok pişmanım, hatırlamıyorum” diye yanıt verdi.

Eski sevgilisini öldüren zanlı adliyede

24 Ekim 2016 12:18

Olay, 22 Ekim Cumartesi tarihinde meydana geldi. Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden Mehtap Ö. (30) ile bir süre birlikte yaşadıktan sonra 2 yıl önce ayrıldığı M.B. (47) arasında tartışma çıktı. İddialara göre tartışmanın ardından M.B, Mehtap Ö.’yü bıçaklayarak kaçtı. Mehtap Ö., komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.B.’yi Buca ilçesinde şehir dışına çıkmak isteği sırada yakaladı.

Zanlı: “Çok pişmanım, hatırlamıyorum”
Öte yandan, zanlı M.B., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin neden öldürdünüz sorusuna yanıt veren M.B., “Çok pişmanım, hatırlamıyorum” diye cevap verdi.
Bu arada, M.B. ile Mehtap Ö.’nün 6 yıl önce tanışıp birlikte yaşamaya başladığı da öğrenildi. Yine iddialara göre, iki çiftin evlilik dışı 4 yaşında bir kız çocukları olduğu, kadının ayrıldıktan sonra M.B.’nin sık sık kendisini rahatsız etmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. 

Sinan Yeniçeri

Etiketler: adliye, eski sevgili, İzmir, zanlı


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