Geçtiğimiz Cumartesi akşamı, Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden Mehtap Ö. (30) ile bir süre birlikte yaşadıktan sonra 2 yıl önce ayrıldığı Mehmet B. (47) arasında tartışma çıktı. İddialara göre, tartışmanın ardından Mehmet B., Mehtap Ö.’yü bıçaklayarak kaçtı. Mehtap Ö., komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet B.’yi Buca ilçesinde şehir dışına çıkmak isteği sırada yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.