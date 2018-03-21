Diğer
Kategoriler

Eski sevgilisini sokak ortasında vuran kadın adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde eskiden dost hayatı yaşadığı iddia edilen şahısı sokak ortasında vuran kadın, adliyeye sevk edildi.

Eski sevgilisini sokak ortasında vuran kadın adliyeye sevk edildi

21 Mart 2018 16:00

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Gümüş Pala Caddesi 751 Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Tahsin Ö. isimli bir şahıs ile eskiden dost hayatı yaşadıkları iddia edilen Serap C. İsimli bir kadın arasında sokak ortasında tartışma çıkmıştı. Giderek büyüyen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Serap C. tabancasını çıkartarak Tahsin Ö.’ye 4 el ateş etmişti. Sol göğsünden ve sırtından yaralanan Tahsin Ö. kanlar içinde yatarken, Serap C. olay yerinden kaçmış, olay erine 200 metre uzaklıkta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tahsin Ö., hemen tedavi altına alınmıştı. Tahsin Ö.’nün hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Serap C. Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıslar arasında çıkan tartışmanın Tahsin Ö.’nün Serap C’ye barışmak istediğini söylemesi üzerine çıktığı öğrenildi.  

Hakan Öztürk

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç