Eski sevgilisini yaralayan emekli polise 7 yıl 6 ay hapis

Geçen şubat ayında İhsaniye semtinde Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi'nin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde meydana gelen olayda, tıbbi sekreter Arzu Ö. (45), görevi sırasında yanına gelen emekli polis Orhan B. (47) ile tartışmaya başladı. Belindeki silahı çeken Orhan B., hastaların gözü önünde 2 el ateş etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Arzu Ö. kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerinde yakalanan ve şüpheli tutuklanan emekli polisin cezası belli oldu.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmada, "Arzu ile evlenmek için eşimden boşandım. Telefonunda tanımadığım erkeklerin numaralarını gördüm. 'Bu ne?' diye sorunca tartıştık. Benden şikayetci olunca mahkeme bana 2 ay uzaklaştırma cezası verdi. Olay günü konuşmak için hastaneye yanına gittim. Açık kıyafet giyiyordu. Bir de tişörtünün iki düğmesi açıktı. Sinirlenip korkutmak için 2 el ateş ettim. Maksadım öldürmek değildi. Böyle bir niyetim olsa silahtaki 11 kurşunu sıkardım. Bunu yapmadım ve olay sonrası teslim oldum. Pişmanım, ondan ve ailesinden özür diliyorum. Kızım Anadolu Lisesi'nde okuyor. Tahliyemi istiyorum" diyen Bulut'a, 'adam yaralamak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Uğradığı saldırı sonucu yürümekte güçlük çeken ve yakınlarının yardımı ile ayakta durabilen Arzu Özkan ise, "Beni 6 aydır ölümle tehdit ediyordu. Hakkında verilen uzaklaştırma kararı bittiği gün hastaneye gelip beni yaraladı. Bunu tasarlayarak gerçekleştirdi. Vücuduma isabet eden kurşunlardan sonra sağlığımı yitirdim. İlaçlarla ayakta durabiliyorum" ifadelerini kullandı.

