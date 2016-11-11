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Eski sevgilisinin evini bastı: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde’de bir kişi eski sevgilisinin yaşadığı eve gitmesi sonucu çıkan kavgada eski sevgili öldü, ağabeyi ve babası yaralandı.

Eski sevgilisinin evini bastı: 1 ölü, 2 yaralı

11 Kasım 2016 18:43

Edinilen bilgiye göre, olay, Niğde merkez Eskisaray Mahallesi Nigar Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Fatih K. (30) bir süre önce ayrıldığı sevgilisinin evine gitti. Fatih K., iddiaya göre, sevgilisini kendisinden zorla ayıran babası Celal Ç. (45) ile Hüseyin Ç. (28) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada eski sevgili Fatih K., yanında getirdiği bıçakla baba Celal Ç. ile Hüseyin Ç.’yi yaraladı. Hüseyin Ç. ise mutfaktan bulduğu bıçakla eski sevgili Fatih K.’yı bıçakladı. Apartmanda gürültüyü duyan komşular olayı polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Fatih K., Celal Ç. ve Hüseyin Ç.’yi alarak Niğde Devlet hastanesi acil servisine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen eski sevgi Fatih K. hayatını kaybederken, ağabey Hüseyin Ç.’nin durumunun ağır olduğu, baba Celal Ç.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Yasin Esen

Etiketler: eski sevgili, Niğde


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