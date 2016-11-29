Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik soruşturma kapsamında Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan ve eski kaymakamlar Cengiz Erdem, Muhammed Beşir N. ve Faysal Y, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi. Burada sorguları yapılan şüpheliler, tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan, eski Dazkırı Kaymakamı Muhammed Beşir N. ve eski Lalapaşa Kaymakamı Faysal Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski Sivrice Kaymakamı Cengiz Erdem’in tutuklanmasına karar verildi.

Musa Erdoğan