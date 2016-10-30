Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, partisinin Yenice İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Toplantıda partililere hitap eden Şahin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecine ilişkin, "ABD, Türkiye'ye teslim ederse öteceğinden korkuyor. Nasıl oraya gitti, nasıl oturma izni aldı, kim götürdü, hangi faaliyetlerde bulundu, aralarında ne gibi ilişkileri var? Türkiye'ye geldiğinde bunlardan konuşacağını düşündüğünden korkuyor ve vermiyor diye düşünüyorum" dedi.

Darbe girişimini engellemenin önemine değinen Şahin, girişimden sonraki süreci yönetmenin ise çok daha önemli olduğunu kaydetti. Şahin, “Bu darbecilerden hukuk içerisinde gerekli hesap sorulmalıdır. Nitekim şu anda soruluyor. Karşımızda öyle bir örgüt var ki sinsi, kalleş, bukalemun, kendisini gizliyor, yalan gani, takiye ustası, anlayamazsın. En yakınındaki bunların azılı adamı olabilir. Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı'nın yaverleri bunların adamlarıymış düşünebiliyor musunuz? Dünya tarihinde böylesine bir örgüt görülmemiştir. Hiçbir devlet, kendisinin dışındaki bir yerden talimat alan memuru bünyesinde barındırmaz. Neden? Düşman besliyorsun. Devleti yıkmaya çalışan, Meclisi bombalayan, başbakanı yakalasa öldürecek olan bir örgüte mensup kişiyi devlette nasıl tutarsınız? Maaşı devletten, talimatı Pensilvanya'dan alacak. Tabi ki yapılan işler doğrudur" diye konuştu.

"90 bin memur 4 milyar 700 milyon TL yatırmış"

Devlet Denetleme Kurulunun yaptığı bir çalışmaya da değinen Şahin, şunları söyledi:

"Bank Asyaya 90 bin memur para yatırmış ve bu tutar 4 milyar 700 milyon. En yükseği 117 bin 500 lira, en düşüğü ise 21 bin lira. 117 bin lirası olup da bankaya yatıracak böyle bir memur var mı? En düşüğü 21 bin lira. Nereden geldi bu paralar? Bu paralar himmet paraları himmet. Himmet diye toplanmış bu örgütün 'abileri' tarafından kendilerine mensup memurlar adına bankada hesap açtırılmış. Ne zaman? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bank Asyaya uyarıda bulundu, birtakım para yatıranlar 'Bankaya el konulacak' diye düşündü ki paraları çekmeye başladılar. Bunlar iyi niyetle para yatırmış. Onlar çektiler. Ama Pensilvanya'daki FETÖ haber gönderdi. 'Bankaya para yatıracaksınız, bankanın içini boşaltmayacaksınız, elinizde neyiniz var satıp yatıracaksınız.' Bunların önemli bir bölümü memurlar adına yatırıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) bir incelemesinde ise Bank Asyada 38 bin hesaba birisi tedbir koydurmuş. Bu örgütün abilerinden birisi. Düşünmüş ki 'Para yatırttık ama bunlar parayı alıp çekip giderse.' Tedbir koyuyor. Kılıçdaroğlu ve onun gibi düşünenler 'Bunlara neden dokunuyorsunuz' diyor. Bir sor bu memur en düşüğü 21 bin lira, nereden bulmuşta yatırmış bir sor."

“Türkiye'ye teslim ederse öteceğinden korkuyor”

ABD'nin "Delil var mı?" diye sorduğunu aktaran Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

“En büyük delil Genelkurmay Başkanı. Genelkurmay Başkanını bunlar Mürted'e getirmedi mi? Bunların liderleri 'Seni kanaat önderimizle görüştürelim mi?' diye sordu. 'Kim kanaat önderi?' dedi, 'Fetullah Gülen' diye cevap verdi. Bundan daha büyük delil mi olur. Ne tutuyorsun elinde. Çünkü Türkiye'ye teslim ederse öteceğinden korkuyor. Nasıl oraya gitti, nasıl oturma izni aldı, kim götürdü, hangi faaliyetlerde bulundu, aralarında ne gibi ilişkileri var? Türkiye'ye geldiğinde bunlardan konuşacağını düşündüğünden korkuyor ve vermiyor diye düşünüyorum."

Çetin Uzunkara