Plan tadilatları, satış ihaleleri ve açılan davalarla uzun süredir Antalya gündemini meşgul eden Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki eski Tekel deposu özelleştirme sonrası uzun yıllardır atıl durumda bulunuyor. Yeni Büyükşehir Belediyesi karşısında bulanan ve arazisi özelleştirme sonrası Tekel'in bekçisini çekmesi ile madde bağımlılarına kalmıştı. Yaklaşık 5 dönümlük bir arazide yer alan binanın zemin katı tamamen çöp ve insan dışkısıyla dolarken, üst katlar ise madde bağımlılarının gözlerden uzak uyuşturucu kullandıkları yer haline gelmişti. Uzun yıllardır atıl durumda bulunan depo’da gelen şikayetlerin üzerinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri çevresinde temizlik çalışması yapmıştı. Arazi 2014 yılında 7 milyon 964 bin dolara iş merkezi yapılmak üzere satılmıştı. Yaklaşık 5 dönümlük arazi içerisinde bulunan eski Tekel deposunda yıkım çalışmaları bugün başladı. İş makinaları bugün eski depoyu yıkmaya başladı.

Yargıya taşınmıştı

Eski Tekel Deposu'nun yer aldığı araziyle ilgili süreç, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na (ÖİB) devredilmesiyle başladı. Birçok kez plan tadilatı yapılan, satılmak üzere ihaleye çıkarılan arazi, imar planında depo alanından ticaret alanına çevrildiğinde Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası tarafından yargıya da taşınmıştı. 2014 yılında Danıştay 6'ncı Dairesi plan değişikliği hakkında oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Aynı yıl 4 bin 900 metrekare yüzölçümüne sahip arazi 7 milyon 964 bin dolara satıldı. Satış, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylandı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak, araziyi ticaret alanına çeviren plan tadilatıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle inşaat başlamadı. Bölge halkı da arazinin önce akaryakıt istasyonu, ardından ticaret alanına dönüştürülmesine tepki göstererek eylem yapmıştı.