Tenisi bıraktıktan sonra ralli yarışçısı olan Nalbandian, Arjantin’de düzenlenen Rally de Entre Rios’ta ölümden döndü. Nalbandian’ın aracı kontrolden çıkınca takla attı. Neyse ki o ve copilotu kazayı ciddi yaralanma almadan atlattı.
Tenisi bıraktıktan sonra ralli yarışçısı olan Nalbandian, Arjantin’de düzenlenen Rally de Entre Rios’ta ölümden döndü. Nalbandian’ın aracı kontrolden çıkınca takla attı. Neyse ki o ve copilotu kazayı ciddi yaralanma almadan atlattı.
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