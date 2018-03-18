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Eski Trabzonsporlu Yattara ve Cyzio büyük ilgi

Ortahisar Belediyesi'nin organize ettiği "Ortahisar Belediyesi Efsanelerle Yeniden Salon Turnuvası" kapsamında Trabzona gelen Yattara ve Jacek Cyzio hayranları ile buluştu.

Eski Trabzonsporlu Yattara ve Cyzio büyük ilgi

18 Mart 2018 15:42

Forum Trabzon Alışveriş Merkezi'nde hayranları ile buluşan Yattara ve Cyzio, ziyaretçiler ile birlikte hoş vakit geçirirken, kendileri için hazırlanmış standa ziyaretçilerle birlikte sohbet imkanı oldu. Taraftarlar, Yattara'ya senin gibi bir topçu lazım şu anda Trabzonspor’a derken Yattara, "Şu anda Trabzonspor da güzel topçular var inşallah bugünkü maçı da alarak daha iyi noktalara gelecek" dedi.

Küçükten büyüğe herkesle selfie ve fotoğraf çektiren Yattra ve Cyzio daha sonra saat 16’da başlayacak Trabzonspor Yeni Malatya spor maçını izlemek için AVM’de ayrıldı.  

Ersen Küçük

Etiketler: Cyzio, Yattara

 

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