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Eski TÜBİTAK çalışanına tutuklama talebi

Kriptolu yazışma olanağı sağlayan ByLock uygulamasının yazılımcılarından eski TÜBİTAK çalışanı İ.T. isimli öğretim görevlisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz Darbe Girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Eski TÜBİTAK çalışanına tutuklama talebi

20 Ekim 2016 13:29

Kriptolu yazışma olanağı sağlayan ByLock uygulamasının yazılımcılarından biri olduğu iddia edilen eski TÜBİTAK çalışanı İ.T. isimli öğretim görevlisi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk yazısında İ.T.’nin, TÜBİTAK’ta kriptoloji konusunda özel yeteneklere sahip olduğu ve üst düzey görevde bulunarak devlet sırrı niteliğinde çok sayıda projede çalıştığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada, kriptolu yazışma olanağı sağlayan ByLock uygulamasının yazılımcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve 7 yıl TÜBİTAK’ta çalıştığı öğrenilen İ.T. isimli öğretim görevlisinin sorgusu sona erdi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, İ.T.’nin 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklamasını talep ederek, şüpheliyi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.
Sevk yazısında, şüphelinin daha önce TÜBİTAK kurumunda baş uzman araştırmacı olarak çalıştığı, daha sonra Marmara Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi’ne yardımcı doçent kadrosuyla atandığı ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantısı nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı anlatıldı.

Devlet sırrı niteliğinde projelerde çalıştığı belirtildi
Şüphelinin TÜBİTAK’taki görevinde kriptoloji konusunda özel yeteneklere sahip üst düzey görevde bulunduğu ve bu konuda devlet sırrı niteliğinde çok sayıda projede çalıştığı kaydedilen yazıda, İ.T.’nin, FETÖ’nün özel haberleşme aracı olan ByLock gibi programları yaptığı iş ve kapasitesi nedeniyle çok kolay bir şekilde hazırlayabildiği ve ByLock programı ile olan ilişkisi boyutunda soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Sohbet ağabeyliği yaparak gizliliğe riayet edilmesini istedi
Soruşturma safhasında alınan tanık ifadelerinde, şüphelinin iş yerinde FETÖ’nün sohbet ağabeyliğini yaptığı, sohbetlerde ve ilişkilerde bu kişilere nasıl davranmaları gerektiği konusunda telkinlerde bulunduğu ifade edilerek, "Şüphelinin gizliliğe riayet edilmesini istediği, gerektiğinde takiye yapmalarını istediği, TÜBİTAK’da çalışan personelle ilgili bilgi topladığı, FETÖ’nün firari yöneticileri Şerif Ali Tekalan, Hayrettin Bahşi ve Yahya Serin ile aynı tarihlerde birlikte kaldıkları" ifade edildi.

TÜBİTAK’tan İ.T.’nin çalıştığı proje çalışmaları istendi
Yazıda, şüphelinin birçok örgüt yöneticisi ve üyesi ile irtibatı bulunduğu ancak HTS kayıtları baz bilgilerinin henüz gelmediği ve bu nedenle analizlerinin yapılamadığı ve dosya içerinde konulamadığı kaydedilerek, 'TÜBİTAK kurumuna yazılan çalıştığı projelere ilişkin yazı cevabının henüz gelmediği, şüpheli hakkındaki soruşturmanın derinlemesine devam ettiği de gözetilerek şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu' anlatıldı.
Şüpheli İ.T., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanacak. 

Etiketler: Bylock


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