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Eski Türkiye güzeli Manolya Onur son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’nin eski güzellerinden Manolya Onur düzenlenen cenaze namazı ile son yolcuğuna uğurlandı. Onur’un erkek arkadaşı Can Bozok, "Dünya çok iyi bir ruhunu kaybetti" dedi.

Eski Türkiye güzeli Manolya Onur son yolculuğuna uğurlandı

27 Ekim 2017 14:36
Eski Türkiye güzeli Manolya Onur son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Akciğer embolisi tanısı olan ve geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanan eski Türkiye güzeli Manolya Onur’un önceki akşam tedavi gördüğü hastane beyin ölümü gerçekleşmişti. Onur’un son halife Abdulmecid’in torunu Haydarbad Nizami Mukarram Bereket Jah’dan olma kızı Prenses Nilüfer Jah, annesinin öldüğünü sosyal medyadan duyurmuştu.

Manken Onur için bugün, Beşiktaş Bebek Camii’nde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılımdı. Namaza, Onur’un kızı Nilüfer Jah’ın yanı sıra, erkek arkadaşı Can Bozok, sanatçı Oya Başar, cemiyetin tanıdığı çok sayıda isim ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazı öncesi duygularını aktaran Oya Başar gözyaşlarıyla uğurladığı arkadaşı için, "Mekanı cennet olsun. Çok zamansız gitti, bizi çok üzdü. En son 1 ay önce görüştük. Çok iyi bir insandı. Çok şeker bir insandı” dedi.

Sevgiliye duygusal veda
Cenazeye katılan Can Bozok ise duygusal anlar yaşadı. Onur’un kızı ile yakından ilgilenen Bozok, teselli ve başsağlığında bulundu. Duygularını aktaran Bozok, "Dünya çok iyi bir ruhunu kaybetti. Çok üzgünüz. Ben hayat arkadaşımı, dostumu, sırdaşımı kaybettim. Nilüfer’in de her şeyiydi. Hayatımızın o kadar içindeydi ki çok üzgünüz. Tarifi yok bu duyguların. Güçlü olmamızı isterdi" diye konuştu.
Okunan duaların ve cenaze namazının ardından Onur’un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

Oğuzcan Yazar - Murat Delice 

 

 

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