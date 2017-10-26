Eski Türkiye güzelinin beyin ölümü gerçekleşti

1975 yılında Türkiye’nin 2’nci güzeli seçilen dönemin ünlü mankenlerinden Manolya Onur, 18 Ekim’de akciğer embolisi tanısıyla Beşiktaş’ta özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Türkiye güzeli Onur’un kaldırıldığı hastaneden dün akşam kötü haber geldi. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada Manolya Onur'un beyin ölümünün gerçekleştiği belirtilerek, “18 Ekim 2017 tarihinde ani gelişen masif akciğer embolisi tanısıyla hastanemize gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşmiştir” denildi.

Onur’un ailesi ve erkek arkadaşının hastanede beklediği öğrenildi.

Manolya Onur kimdir?

1955 doğumlu Manolya Onur, 1975 yılında girdiği güzellik yarışmasında Türkiye 2'ncisi seçildi. Mankenlik de yapan Onur'un bir kızı olduğu biliniyor.

Oğuzcan Yazar - Murat Delice