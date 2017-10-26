Diğer
Kategoriler

Eski Türkiye güzelinin beyin ölümü gerçekleşti

Bir döneme damgasını vuran Türkiye güzeli Manolya Onur’un tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Eski Türkiye güzelinin beyin ölümü gerçekleşti

26 Ekim 2017 12:14

1975 yılında Türkiye’nin 2’nci güzeli seçilen dönemin ünlü mankenlerinden Manolya Onur, 18 Ekim’de akciğer embolisi tanısıyla Beşiktaş’ta özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Türkiye güzeli Onur’un kaldırıldığı hastaneden dün akşam kötü haber geldi. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada Manolya Onur'un beyin ölümünün gerçekleştiği belirtilerek, “18 Ekim 2017 tarihinde ani gelişen masif akciğer embolisi tanısıyla hastanemize gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşmiştir” denildi.

Onur’un ailesi ve erkek arkadaşının hastanede beklediği öğrenildi.

Manolya Onur kimdir?

1955 doğumlu Manolya Onur, 1975 yılında girdiği güzellik yarışmasında Türkiye 2'ncisi seçildi. Mankenlik de yapan Onur'un bir kızı olduğu biliniyor. 

Oğuzcan Yazar - Murat Delice

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç