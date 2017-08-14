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Eski valinin Bylock listesinde Adil Öksüz çıktı

Isparta'da görülen 129 sanıklı FETÖ davasında ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklu bulunan eski Isparta Valisi Memduh Oğuz hakkında gönderilen raporda, programın kendisini savunan avukat oğlu Fatih Oğuz tarafından yüklendiği, eklenen isimler arasında FETÖ'nün firari sanığı Adil Öksüz'ün de bulunduğu belirtildi.

Eski valinin Bylock listesinde Adil Öksüz çıktı

14 Ağustos 2017 20:38

Isparta’da FETÖ/PDY davasında aralarında eski Vali Memduh Oğuz, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) eski Rektörü Hasan İbicioğlu, bazı eski rektör yardımcılarının da bulunduğu 48’i tutuklu 129 sanığın yargılanmasına devam edildi. Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adli konferans salonunda yapıldı. Akşehir Cezaevi’nde bulunan tutuklu eski Isparta Valisi Memduh Oğuz ile İzmir’e nakledilen tutuklu sanık Osman Demirhan ve Cabir Doğan, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Davanın bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti, örgüt üyelerinin kendi aralarında kullandıkları kriptolu mesajlaşma programı olan ByLock programı ile ilgili KOM'dan gelen çözümlemeli tespit tutanaklarına ilişkin sanıklara soru yöneltti. Tespit tutanaklarına göre ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklu bulunan eski Isparta Valisi Memduh Oğuz'un hattına programın davada kendisini savunan ve yurt dışında olduğu belirlenen avukat oğlu Fatih Oğuz tarafından 'fth' kullanıcı adıyla yüklendiği, programa eklenen isimler arasında darbe girişimini yönettiği ve Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne sürülen FETÖ'nün firari sanığı Adil Öksüz'ün de bulunduğu belirtildi.

“Yükleyip yüklemediğini bilmiyorum”

Tutuklu sanık Memduh Oğuz, mahkemenin gerçeğin ortaya çıkması için büyük gayret gösterdiğini ve bütün ayrıntıların ortaya çıktığını belirterek, programın yüklendiği belirtilen ADSL hattının bulunduğu ikamette 2003 yılına kadar oturduğunu, daha sonra bu evde oğlu Fatih Oğuz'un oturmaya başladığını söyledi. Oğuz, daha ilk duruşmada ByLcok kullanmadığını belirttiğini, programın oğlu tarafından yüklenip yüklenmediğini bilmediğini söyledi.

“Devlet sırrı mahiyetinde”

Mahkeme heyetinin “Adil Öksüz'ü tanıyor musunuz?” sorusuna Oğuz, "70 yaşındayım, hayatımda hiç görmedim" cevabı verirken, oğlunun savunmalara neden gelmediğine ilişkin soruya da, "Fatih Oğuz'un konusu devlet sırrı mahiyetinde, o yüzden konuşmayacağım" yanıtını verdi. Duruşmada ByLock raporları gelen diğer sanıklar da suçlamaları reddetti.

ByLock tespit tutanakları ve sanıklara ilişkin bazı beyanların okunmasının ardından iddia makamı bir önceki duruşmada sanıklar için istenen cezalara ilişkin verilen mütalaasını yineledi. Mahkeme heyeti de, sanıklara yeterli söz hakkı tanındığını, tüm yazılı ve sözlü delillerin mahkemede tartışıldığını, Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasını verdiğini, delillerin yeterli olduğunu belirterek sanıkların taleplerinin reddine karar verdi. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.  

Etiketler: adil öksüz, Bylock


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