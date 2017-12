Eski ve yeni asgari ücreti karşılaştırdı

AK Parti Gemlik İlçe Teşkilatı, 6. Olağan Kongresini Gemlik Sosyal Yaşam Merkezinde yoğun bir katılımla yaptı. Gemlik İlçe Kongresine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, önceki dönem bakanları Efkan Ala ve Mehmet Müezzinoğlu, milletvekilleri Zekeriya Birkan, İsmail Aydın, Hüseyin Şahin, Osman Mestan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, diğer ilçelerin belediye başkanları, Ak Parti İlçe Başkanı Zafer Işık ve diğer ilçe başkanlarının yanı sıra, MHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, STK, dernek ve kurum temsilcileri katıldı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, geçmişten bugüne örnek vererek yaptığı konuşmasında büyük alkış aldı. Çavuşoğlu şunlara değindi:

"Gemlik’te bulunmaktan son derece mutluyum. Her kongrede teşkilat mensuplarının dava ruhunun ne kadar güçlü olduğuna bir kez daha şahit oluyorum. Zafer Işık görevi sürecinde son derece ciddi şekilde çalıştı ve önemli sonuçlar aldı. Bugün de, sanki görevi devreden başkan gibi değil de, yeni görev alan başkan gibi heyecanlı ve güzel bir konuşma yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Sizin çıkış noktanız millete ve bu vatana hizmet etme sevdanızdır. Bu nedenle sizler değerlisiniz. AK Parti Türkiye’yi dönüştürüyor, geliştiriyor ve büyütüyorken, sizler de tarih yazıyorsunuz. Tüm dünyanın yükünü sırtlanan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yüküne omuz verdiğiniz için sizler değerlisiniz. Liderimiz bu yola baş koydu, ‘kefenimi giyip çıktım’ dedi, sizler de onu hiç yalnız bırakmadınız."

"AK PARTİ YAŞAM STANDARDINI YÜKSELTTİ"

"Biz bu yola çıkarken, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak düşüncesiyle yola çıktık" diyen Çavuşoğlu, "AK Parti Türkiye’de devrim yaptı. Biz buna sessiz devrim diyoruz. Türkiye önemli değişimler yaşadı. Bugün, 1603 TL asgari ücreti tartışır hale geldi. 2002’de asgari ücret 184 TL’ydi. O zaman asgari ücretle 146 litre mazot alınıyordu. Bugün 318 litre alınıyor. Hani Türkiye batıyordu? Millet artık gözünü açtı. 184 TL’ye 18.9 kilogram et alınıyordu. Bugün et pahalı diyoruz. Bugün asgari ücretle 51 kilogram et alınıyor. AK Parti milletin refahını, huzurunu, yaşam standardını yükseltti. Türkiye zenginleşti, daha da zenginleşecek. Biz bu milletin hizmetkarı olmaya geldik" ifadelerini kullandı.