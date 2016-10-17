İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından medya mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne dilekçe yazarak, kapatılan Today’s Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş ile kapatılan Zaman Gazetesi eski muhabiri Şemsettin Efe ve eski yazarı Abdulkerim Balcı hakkında 'darbeye teşebbüs' suçundan yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine yazılan dilekçede, şüphelilerin darbe girişimi öncesinde birçok suçtan kayıtları bulunduğu anlatılarak, "Şüphelilerin medya unsurları vasıtasıyla görsel ve sosyal medyada darbe girişiminin gerçekleşeceğini beyan ederek ve devamında darbe girişimi günü toplumun darbeye karşı koymamasını telkin ederek, hükümetin darbe yoluyla düşürülmesini kanıksatma ve bu yönde algı oluşturma faaliyetlerinde bulundukları" anlatıldı.

Dilekçede, medya gücünün toplumdaki etkinliğine dikkat çekilerek, darbe girişiminin, bürokrasi ve medya unsurları içerisindeki sivil ve asker örgüt yöneticileri ile üyelerinin iştirak halinde gerçekleştirdikleri bir eylemler zinciri olduğu ifade edildi.

Darbe girişiminden beri firariler

Şüphelilerden olay tarihinden beri haber alınamadığı ve firari durumda olan şüphelilere çağrı yapılamadığı belirtilen dilekçede, "Tüm bunlara rağmen kendilerine ulaşılamadıkları anlaşılan şüpheliler hakkında yakalama kararı verilmesi talep olunur" denildi.