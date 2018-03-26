Eskimeyen Değerler töreninde duygulu anlar yaşandı

IAAF Çocuk Atletizmi Projesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı çalışmalarına Ankara Gazi Üniversitesi’nde devam etti. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın isteği üzerine gerçekleşen seminer 22-23 Mart 2018 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin isteği doğrultusunda gerçekleşen seminere 80 kursiyer katıldı ve kursiyerler, kendilerine verilen projelerin sunumlarını yaparak, IAAF Çocuk Atletizmi sertifikası almaya hak kazandı. Seminerin uygulama bölümüne Gazi Üniversitesi Vakfı Koleji’nden 110 öğrenci katıldı. Böylece geleceğimizin güvencesi çocuklar IAAF Çocuk Atletizmi projesiyle tanışıp, spora ilk adımlarını attı.

Sağlık sorununa karşın 'Eskimeyen Değerler' törenine katılan Yrd. Doç. Metin Demir’e eşi Tuna Demir tarafından plaketi verilirken duygu dolu anlar yaşandı. Kursiyerler bu anları ayakta alkışlayarak izledi.

Seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, projenin sağlıklı nesiller yetiştirmenin yanı sıra Türk sporunun altyapısına eğitici ve sporcu kazandırdığını belirterek şunları söyledi:

“Genç nüfusuyla Avrupa’da dikkatleri üzerine çeken ülkemizin bu özelliğini avantaja çevirmek adına üzerimize düşen görevi yapıyor ve çocuklarımızı atletizm ve sporla tanıştırıyoruz. Bu çalışmamızda başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Federasyon Başkanımız Fatih Çintimar ile yönetiminden büyük destek ve ilgi görüyoruz. Gönüllülük esasıyla yaptığımız çalışmalarda bu destekler bize güç veriyor.”

Seminerin ilk bölümünde, 'Y' nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş, Antrenmana Geçişte Fizyolojik Uyum, Çocuk Atletizmi Programı dersleri IAAF Çocuk Atletizmi Eğitim Grubu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça tarafından verildi. Uygulama bölümünde ise eğitmenler Bülent Taşdemir ve Fatma Gülmez kursiyerlere bilgi verdi.

Seminerde uygulamalı dersler yanında IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Türkiye Koordinatörlüğü’nün projeye eklediği dersler de kursiyerlere aktarıldı. Bu bağlamda, Madde Bağımlılığı dersi Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım dersi Psikolog Nur Ulgay Yıldız, Sporda ve toplum yaşamında dürüstlük ve centilmenliğin içinde yer aldığı “Fair-Play” konusunu ise Öğretim Görevlisi ve televizyon yorumcusu Haldun Domaç tarafından verildi.

Şampiyon ve Milli atletlere 'Eskimeyen Değerler' ödülü

Gelecek nesillerin sağlıklı ve bilinçli oluşması adına gerçekleşen bu organizasyonda, 'Eskimeyen Değerler' de unutulmadı. “Geçmişine Değer Vermeyenler, Geleceğine Yön Veremezler” sloganı doğrultusunda, Türk atletizmi ve Türk sporunun değerleri kursiyerlere tanıtıldı.

Gazi Üniversitesi’nde gerçekleşen törene kursiyerlere, Türk Atletizminin önemli ve şampiyon isimlerinden Doç. Dr. Özlem Orhan, Doç. Dr. Yaprak Kalemoğlu Varol, Doç. Dr. Hacı Ahmet Pekel ile Prof. Dr. Metin Yaman, Yrd. Doç. Dr. Metin Demir, Prof. Dr. Mehmet Günay ve efsane atletimiz İsmail Akçay tanıtıldı.

Çoğu başarılı atletizm yaşamının ardından akademisyenliği seçen 'Eskimeyen Değerler'e ödülleri Mirza Egeli, Nezir Önal, Fatma Gülmez, Burak Egeli, Metin Demir’in eşi Tuna Demir, Necdet Ayaz ve Haldun Domaç tarafından verildi.

Sağlık sorunlarına karşın bu özel törene katılan Yrd. Doç. Dr. Metin Demir’e plaketini eşi Tuna Demir verirken duygulu anlar yaşandı. Kursiyerler bu anlamlı tabloyu ayakta alkışladı.

Gerçekleşen törenin ardından, 90 kursiyer kendilerine daha önce sunum konusu olarak verilen projeleri IAAF Çocuk atletizmi projesi eğitmenlerinin önünde anlattı. Başarılı olan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

