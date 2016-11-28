Olay İnegöl Sarraf Çarşısı’nda faaliyet gösteren bir bebek mağazasında meydana geldi. Saat 15.00 sıralarında işyerine gelen bir kadın, bebeğinin bulunduğu bebek arabasıyla birlikte, işyerinin hemen yanında sergilenen yeni bebek arabalarını inceleme başladı.

Hepsini inceleyen kadın, bebek arabalarından birini seçerek, bebeğini de o araca oturttu. Kadın hırsız, eski bebek arabasını bırakarak kayıplara karıştı.

Akşam saatlerinde arabaları içeri aldıklarında bir bebek arabasının eksik olduğunu fark eden dükkan sahibi Süleyman Yavuz, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Emniyet ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan kadını bulmak için tahkikat başlattı.