Eskişehir 10 dakikada yağmura teslim oldu

Öğle saatlerinde etkili olan ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağış şehir merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi. Eskişehir’in işlek noktalarından biri olan İki Eylül Caddesi, rögarların tıkanmasıyla adeta gölete döndü. Vatandaşlar, oluşan su birikintilerinden atlamak için ilginç çözümler buldu. Bazıları ayakkabılarını ve çoraplarını çıkartırken, bazı vatandaşlar ise birbirlerinin sırtına binerek su birikintilerinden geçmeye çalıştı. Cadde esnafı kendi imkanlarıyla giderleri açmaya çalıştı. Yağmurun etkisini kaybetmesi ile dükkanlara sığınan vatandaşlar normal hayatlarına döndü.

Mustafa Kaplan - Burak Tekin