Eskişehir Basket 2018’de henüz kazanamadı

Geçen yıl yakaladığı çıkış ve istatistikler ile Süper Lig’e yükselen Siyah Kırmızılılar, yeni yılda kazanamadı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligine de fırtına gibi başlayan Eskişehir temsilcisi, ilk haftalarda üst sıraları zorladı. Yakaladığı başarılı grafikle Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan gibi rakiplerini geride bırakan Eskişehir Basket, 2017 yılında oynadığı son 5 maçı da kazandı.

5 maçtır kazanamıyorlar

2017 yılını başarılı tamamlayan Eskişehir Basket için 2018 yılı adeta zehir oldu. Potanın Şimşekleri, yeni yılda ligde 5 maça çıktı. Önce Beşiktaş Sompo Japan’a yenilen devler, sırasıyla Sakarya BŞB, İstanbul BBSK, Banvit ve Anadolu Efes maçlarını kaybetti. Son olarak kupa çeyrek finalinde Darüşşafaka ile karşılaşan Dev Adamlar, rakibine yenilmekten kurtulamadı.

Kadir Arslan

