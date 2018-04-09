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Eskişehir Basket’te ilk hedef 3 galibiyet

Eskişehir Basket Spor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu “Kalan maçlarda 3 galibiyet alsak Play-Off potasına gireriz diye düşünüyoruz” dedi.

Eskişehir Baskette ilk hedef 3 galibiyet

09 Nisan 2018 17:00

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket, ligin 24. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 76-72’lik skorla mağlup etti. Kötü gidişatın ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Eskişehir temsilcisi, Play-Off hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Eskişehir Basket Spor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, yaptığı açıklamada parkedeki mücadeleden memnun olduğunu belirtti. Şanssız gidişatı geçen hafta kırdıklarını aktaran Özeçoğlu, “Oyuncularımız Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında da güzel bir mücadele sergiledi. Kazandığımız için mutluyuz. Hedefimiz sezon başında olduğu gibi Play-Off’a kalmak. Basketbolcularımız ve teknik heyet bunun için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bunu başarabilecek potansiyele sahip bir kulübüz” dedi.

"Kalan maçlarda 3 galibiyet alırsak potaya gireriz" 

Ligdeki süreci de değerlendiren Başkan Özeçoğu, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin bitmesine 6 maç kaldı. 15 galibiyete ulaşan ilk 8’e girer gibi gözüküyor. Kalan maçlarda 3 galibiyet alsak Play-Off potasına gireriz diye düşünüyoruz. Ama hedefimiz tüm maçlarımızı kazanıp ligi bitirebildiğimiz kadar üst sıralarda bitirmek” ifadelerini kullandı.  

Kadir Arslan

 

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