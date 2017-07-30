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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e saldırı anı güvenlik kamerasında

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e silahlı ve fiziksel saldırı anı bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşene saldırı anı güvenlik kamerasında

30 Temmuz 2017 10:57
Büyükerşen’e saldırı anı güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Üniversite Caddesi üzerinde bulunan masa ve sandalyelerin kaldırılması konusunda talimat verdiği kafenin önünde işletme sahipleri tarafından saldırıya uğrayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e saldırı anı bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Başkan Büyükerşen’in yanına gelen şüphelinin yumruk attığı ve silah çektiği görülüyor. Görüntülerde Büyükerşen, yanında bulunanlar tarafından araya girilerek kurtarılıyor. Yaşanan arbedenin bir bölümü ise güvenlik kameralarının dışında devam ediyor.

Aydın Sarıoğlu 

 


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