Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e saldırı anı güvenlik kamerasında

Üniversite Caddesi üzerinde bulunan masa ve sandalyelerin kaldırılması konusunda talimat verdiği kafenin önünde işletme sahipleri tarafından saldırıya uğrayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e saldırı anı bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Başkan Büyükerşen’in yanına gelen şüphelinin yumruk attığı ve silah çektiği görülüyor. Görüntülerde Büyükerşen, yanında bulunanlar tarafından araya girilerek kurtarılıyor. Yaşanan arbedenin bir bölümü ise güvenlik kameralarının dışında devam ediyor.

Aydın Sarıoğlu



