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Eskişehir Emniyeti’nden beyaz araç açıklaması

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, beyaz bir aracın ihbar edildiği telsiz konuşmalarının sosyal medyada dağılması üzerine bir açıklama yaptı.

Eskişehir Emniyetinden beyaz araç açıklaması

06 Ocak 2017 23:22

Bahse konu telsiz anonslarında bir vatandaşın polisi arayarak, beyaz bir araç içerisinde 3 şahsın ve uzun namlulu silahların bulunduğu söyleniyordu. Telsizden alınan ses kaydının şehirdeki birçok kişi tarafından paylaşılması üzerine ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "6 Ocak 2017 günü saat 11.00 sıralarında polis merkezimize gelen ihbarda, beyaz renkli bir kango araçta şüpheli şahısların olduğu bildirilmiştir. Ancak bahse konu anons kaydının sosyal medya üzerinden yayınlanarak halkta panik oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığı takdirle karşılanmıştır. Ancak anonsla ilgili somut bir veriye ulaşılmamıştır" denildi. 

Etiketler: beyaz araç açıklaması, Eskişehir Emniyeti


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