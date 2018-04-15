Eskişehir Samsunspor canlı yayın (Bein Sports Lig TV)

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Eskişehirspor, Samsunspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, yarın oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde yaklaşık 70 dakika süren antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon ve reaksiyon çalışması ile devam eden antrenman, 5’e 2 top kapma ve streching ile son buldu. İki rakip için de büyük önem arz eden mücadele yarın 13.00'de başlayacak.

Öte yandan, tesislerde kampa giren Eskişehirsporlu oyuncular maç saatini bekliyor.

Yenilen takım ateş hattına düşecek

Spor Toto 1. Lig’in haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ile Eskişehirspor 48. randevuya çıkacak, yenilen takım ise ateş hattına düşecek.

Ligin kümede kalma savaşı veren takımlarından Samsunspor ve Eskişehirspor bu zamana kadar resmi müsabakalarda 47 kez birbirlerine rakip oldu. Bu karşılaşmalarda Samsunspor 13 galibiyet alırken, Eskişehirspor ise 29 galibiyet aldı. 14 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. 2 takım Eskişehir’de ise 23 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda ev sahibi Eskişehirspor 15 galibiyet alırken, Samsunspor ise sadece 1 galibiyet alabildi. 7 maç da beraberlikle sonuçlandı.

2 takımın daha önce oynadığı 47 karşılaşmada toplam 100 gol oldu. Bu gollerden 38’ini Samsunspor atarken, Eskişehirspor ise 62 gol atma becerisi gösterdi. Eskişehir’de oynanan karşılaşmalarda ev sahibi takım 47 gol atarken, Samsunspor ise deplasmanda 10 gol attı.

Ligin son haftaları yaklaşırken geride kalan 30 haftada 34 toplayan Samsunspor 14. sırada bulunuyor. 3 puanı silinen ve 31 puanı silinen Eskişehirspor ise küme düşme hattında 16. sırada bulunuyor.

Pazar günü saat 13.00’te Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Eskişehir Samsunspor nasıl canlı izlenir?

Eskişehir Samsunspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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