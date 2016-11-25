Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde, rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan için ilk cenaze namazı Eskişehir Reşadiye Camii'nde kılındı. Ardından Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak mahallesine defnedilmek üzere gönderilen Şehit Melih Özcan'ın cenazesi, omuzlara alınarak mahalle meydanına getirildi. Burada bir kez daha kılınan cenaze namazına Eskişehir Valisi Azmi Çelik, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı. Meydanda kılınan cenaze namazı sonrası şehit Melih Özcan'ın al bayrağa sarılı tabutu omuzlara alınarak mahalle mezarlığına götürüldü. Cenazenin defnedilmesinin ardından askerler tarafından güven atışı yapıldı.

