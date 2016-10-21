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Eskişehir şehidini uğurluyor

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki piyade uzman çavuş Murat Özer, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Eskişehir şehidini uğurluyor

21 Ekim 2016 12:17

Şehit Piyade uzman çavuş Murat Özer'in şehit haberi, dün Yenibağlar Mahallesi Kartal Tepesi Sokak'ta oturan Karayolları'ndan emekli baba Mustafa Özer'e evlerine gelen askeri yetkililer verilmişti. Şehidin annesi Ayşe Özer'in geçtiğimiz yıllarda vefat ettiği öğrenilirken, bekar olan şehit Murat Özer'in al bayrağa sarılı tabutu baba evinde helallik alınmasının ardından askerlerin omzunda Reşadiye Camii avlusuna getirildi.

Şehidin cenazesi, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Yukarısöğütönü Mezarlığı’na defnedilecek. 

 Kadir Çetin - Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Selim Kuşcu
 

Etiketler: eskişehir, Murat Özer


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