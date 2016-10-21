Şehit Piyade uzman çavuş Murat Özer'in şehit haberi, dün Yenibağlar Mahallesi Kartal Tepesi Sokak'ta oturan Karayolları'ndan emekli baba Mustafa Özer'e evlerine gelen askeri yetkililer verilmişti. Şehidin annesi Ayşe Özer'in geçtiğimiz yıllarda vefat ettiği öğrenilirken, bekar olan şehit Murat Özer'in al bayrağa sarılı tabutu baba evinde helallik alınmasının ardından askerlerin omzunda Reşadiye Camii avlusuna getirildi.
Şehidin cenazesi, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Yukarısöğütönü Mezarlığı’na defnedilecek.
Kadir Çetin - Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Selim Kuşcu