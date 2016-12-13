Hava tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Tarınç, bölge genelinin, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girdiğini söyledi. Bölge genelinde aralıklı kar yağışı beklentilerinin olduğunu aktaran Tarınç, “Bu kar yağışı, gece saatlerine kadar aralıklarla devam edecek. Yarın sabah saatlerinde ise Eskişehir’de, hafif kar yağışı beklentimiz var” dedi.



“Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek”

Tarınç, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğine dikkat çekerek, “Bölge genelinde bugün ve yarın öğle saatleri arasında kuvvetli kuzeyli rüzgarlar hakim olacak. Bu rüzgarlarla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 8 -10 derece altına düşecek. Bugün en yüksek hava sıcaklığımız Eskişehir’de 3 derece olarak gerçekleşti. Yarın Eskişehir merkezde en yüksek hava sıcaklığı, sıfırın altında 2 derece olacak. Bu gecenin en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altına 4 derece olarak bekliyoruz. Sıcaklıklar, önümüzdeki hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyredecek. En yüksek hava sıcaklıkları 0 ile eksi 2 derecelerde olacak” şeklinde konuştu.



“Zirai don ve buzlanma riski”

Yarın geceden itibaren bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde zirai don ve buzlanma tehlikesi olduğuna dikkat çeken Tarınç, “Özellikle yüksek ve iç kesimlerde sıfırın altında 10-15 derecelere kadar gece sıcaklıklarının düşeceğini tahmin ediyoruz. Bu konuda ilgilileri ve vatandaşları da uyarıyoruz. Önümüzdeki 4-5 dün sıcaklıklar, sıfırın altında seyredecek” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan Meteoroloji Uzmanı Belgin Tarınç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu yağışlı sistem de hafta sonuna kadar bölge genelinde etkisini gösterecek. Rüzgar yarından itibaren etkisini azaltacak. Perşembe günü, akşam ve gece saatlerinde hafifi kar yağışı beklentimiz var. Cuma günü ise aralıklarla hafif kar yağışı beklentimiz devam edecek.”