Eskişehir’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Valilik Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla sona erdi.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehir Valisi Azmi Çelik, cumhuriyetin bir bütün olarak ifade ettiği değerlerin öneminin artık herkes tarafından kabul gördüğünü söyledi. Cumhuriyetten taviz verilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Çelik, cumhuriyetin atalarımızın emaneti olduğunu ve dolayısıyla emanete gereken değerin verilmesi gerektiğini aktardı.

“YAPILAN ARAMALARDA PATLAYICI YAPIMINDA BULUNAN MALZEMELER VE ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR BULUNDU”

Eskişehir’de dün gece eylem hazırlığında olduğu düşünülen DEAŞ’lı 2 kişi ile Ankara’da da 1 kişinin bomba yapımında kullanılan düzeneklerle birlikte Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda yakalanmasıyla alakalı da açıklamalarda bulunan Çelik, “Dün akşam güvenlik kuvvetlerimiz, Emniyet Müdürlüğümüzün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, özel harekatımızın da katılmış olduğu güzel bir operasyon icra ettiler ihbar üzerine. DEAŞ mensubu 3 şahıs yakalandı. Bunların konutlarında yapılan aramada patlayıcı yapımında kullanılan bir takım malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Tabi ilimizin ve ülkemizin huzuru bizim için son derece önemli. Güvenlik kuvvetlerimiz de hem emniyetimiz hem jandarmamız hem istihbarat teşkilatımız bunun için son derece özverili bir şekilde çalışıyorlar, görevlerini ifa ediyorlar. Bu yapılan operasyon da bu amaca yönelik bir operasyondu. Kendilerini tebrik ediyorum, başarılı bir operasyon oldu” dedi.

“ŞEHRİMİZİN HUZURUNU HEP BİRLİKTE SAĞLAYACAĞIZ”

Vatandaşları da duyarlı olmaya davet eden Çelik, konuşmalarını şöyle sürdürdü:

“Vatandaşlarımızı da tabi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Şehrimizin huzurunu hep birlikte sağlayacağız. Vatandaşlarımız ve güvenlik kuvvetlerimiz el ele, birlikte sağlayacak. Yeniden tebrik ediyorum olası muhtemel bir takım toplumsal olayların önüne şimdiden geçilmiş olması, önüne geçilmek için atılan adımlar son derece önemli. Sağlıklı huzurlu günler diliyorum.