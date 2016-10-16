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Eskişehir’de 30 aracın lastiği kesildi

Eskişehir’de park halinde bulunan 30 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.

Eskişehirde 30 aracın lastiği kesildi

16 Ekim 2016 11:06

Olay, sabahın erken saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Porsuk Bulvarı ve bazı ara sokaklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, yol kenarına park ettikleri araçlarının lastiklerinin kesilip patlatıldığını görerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemelerinin ardından ihbarın yapıldığı sokağa yakın civarlarda da yaklaşık 30 araca zarar verildiğini tespit etti. Şikayetler üzerine tutanak tutan ekipler, araçlar üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Ekipler, çevredeki kamera görüntülerini de inceleyerek lastikleri kesen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan yıllardır aynı mahallede yaşadıklarını belirten vatandaşlar, ilk defa bu tür bir olayla karşılaştıklarını bildirdi. Sabah uyandıklarında neye uğradıklarını şaşırdıklarını ifade eden vatandaşlar, çevredeki bazı araçların tüm lastiklerinin bazılarının da tek lastiğinin patlatıldığını söyledi. Pazar günü olması nedeniyle lastikçi bulmakta da zorlanan vatandaşlar, olayın faillerinin bulunmasını istedi. 

Kadir Arslan

Etiketler: 30 araç, eskişehir, lastik


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