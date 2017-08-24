Eskişehir'de 300 MHP'li istifa etti

Odunpazarı Balkan Evi'nde yapılan basın açıklamasında MHP eski İl Başkanı Oğuz Sever ve beraberindekiler partilerinden istifa ettiklerini belirtti. MHP eski İl Başkanı partisinden istifa ettiğini ve Meral Akşener'in partisine geçeceğini söyledi. Açıklamalarına devam eden Oğuz Sever, "MHP’deki siyaset geçmişimiz Alparslan Türkeş’in genel başkan olduğu yıllardan başlamaktadır. Biz Sayın Meral Akşener’in başlattığı bu yeni mücadeleye omuz vermeyi milli bir vazife sayıyoruz. Bilinsin ki bu mücadele milletin talebiyle ortaya çıkmıştır. MHP’de kalmayı tercih eden ülküdaşlarımızın tercihlerine saygı duyuyoruz. Sayın Meral Akşener ile birlikte ülkemiz ve milletimiz için bayrağı en yükseğe ve ileriye taşımaya devam edeceğiz. Meral Akşener’in yol arkadaşı olarak gerilmiş bir ok gibi hedefe varmaya hazırız. Yolumuz hak ve hakikat yoludur. Yeni partimizin ülkemize, milletimize, Türk ve İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çağatay Gür