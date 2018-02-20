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Eskişehir'de 50 bin liralık içki ve sigara çalan 5 hırsızdan 3'ü yakalandı

Eskişehir'de 50 bin lira değerinde içki ve sigaraları çalan 5 kişiden 3'ü yakalandı.

Eskişehirde 50 bin liralık içki ve sigara çalan 5 hırsızdan 3ü yakalandı

20 Şubat 2018 15:16

Hırsızlık olayı Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Maddi değeri 50 bin lira olan çeşitli markalarda içki ve sigaraların çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin Z.G., M.A., K.O., V.C. ve S.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların, iş yerinden çalınan malzemeleri başka bir iş yerine sattıkları anlaşıldı. Malzemeleri satın alan iş yeri tespit edilerek çalınan malzemeler elde edildi. Ayrıca iş yeri sahibine hırsızlık malı satın almak suçundan gerekli adli işlem yapıldı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren Z.G., M.A. ve K.O. isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, iş yerinden çalınan malzemelerden 53 adet içki ve 92 karton sigara sahibine teslim edildi. Şüpheli V.C. ve S.K. isimli şahısları yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
Öte yandan yakalanan 3 şahıs bugün adliyeye sevk edildi. 

Burak Tekin - Mehmet Sıddık Yeşilırmak
 

Etiketler: kaçak içki

 

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