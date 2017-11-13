Eskişehir'de 7 kilo toz esrar ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara yolundaki uygulama noktasında bir otomobilin durumundan şüphelendi. İçerisinde C.Ş. (47) ve T.C. (34) isimli şahısların bulunduğu otomobile detektör köpeği Cankız tepki verdi. Bunun üzerine araçta detaylı bir arama başlatan polis ekipleri, torpido bölmesinin üst tarafındaki gizli bölmeyi kısa sürede buldu. Bölmeden 7 kliogram toz esrar çıkarılırken, otomobildeki şahıslara "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı. Otomobilde bulunan iki kişi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.