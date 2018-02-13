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Eskişehir’de alacak verecek davası kanlı bitti: 2 ölü

Eskişehir’de çıkan alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucunda 2 kişi av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

Eskişehirde alacak verecek davası kanlı bitti: 2 ölü

13 Şubat 2018 01:27

Edinilen bilgiye göre; olay Emek Mahallesi Pembe sokakta gerçekleşti. Mustafa D. (28) ve arkadaşı Erdal Ö. (31), iddialara göre alacaklarının bulunduğu Arif Ş'nin (27), evine gitti. Daha sonra eve gelen 2 şahıs ve Arif Ş. arasında tartışma çıktı. Ardından tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Arif Ş. evinde bulunan av tüfeği ile Mustafa D. ile Erdal Ö.’ye ateş etti. Açılan ateş sonucu 2 şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan şüpheli Arif Ş. ise, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti tüfekle yakalandı. 

Mustafa Kaplan

Etiketler: alacak verecek davası, eskişehir

 

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