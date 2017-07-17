Eskişehir'de avukatların yargılandığı FETÖ davasında karar çıktı

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, 8 tutuklu sanığa 3 yıl 9 ay ile 12 yıl arasında hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklardan üçünün cezaevinde bulundukları süre göz önüne alınarak tahliyelerine hükmeden mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Zehra Gürkale'nin beraatine, diğer 5 tutuksuz sanığın ise 3 yıl 9 ay ila 7 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme heyeti, firari sanığın 15 gün içerisinde adli makamlara ifade vermemesi durumunda mal varlığına tedbir konulması kararını verdi.

Kadir Arslan

