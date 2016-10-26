Semih Yaşar isimli bir emeklinin 2009 yılında ayva olarak alıp diktiği fidandan 7 yıl sonra ortaya çıkan, görüntüsü elma, armut ve ayvaya benzeyen tadı mayhoş meyvenin ne olduğu esrarını koruyor. İlginç meyveyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yasemin Evrenosoğlu, bu konuda bilimsel çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

"Ayva çeşidinde böyle renk görülmez"

Doç. Dr. Evrenosoğlu, resimlerden gördüğü kadarıyla ağaç yapısı, yaprak şekli, meyve şekli ve dokusunun ayva olduğunu anlatarak şunları söyledi:

“Ancak ayva çeşitlerinde bu rengi görmemiz mümkün değildir. Tat ve aromanın da karışık olduğu belirtilmiş. Bu durumda benim söyleyebileceğim bu meyve çeşidinin bir cinsler arası melez olabileceğidir. Ayva ve elma ya da ayva ve armut melezi olabilir. Bir diğer ihtimal ise ayva çeşidinde görülen bir tomurcuk mutasyonunun üretim materyali olarak kullanılmış olmasıdır. Bu durum rastgele milyonda bir olasılık olarak karşımıza çıkabilir.”

"Bu tiplerin takip edilip ülkemize kazandırılması da çok önemlidir"

Kesin sonucu söylemek için meyvenin mutlaka genetik taramalara tabi tutulması gerektiğini anlatan Doç. Dr. Yasemin Evrenosoğlu, “Bu testler olmadan kesin bu melezdir ya da mutasyondur dememiz mümkün değildir. Tabii ki düşük olasılıklarda ortaya çıkan bu yeni tiplerin başarılı olması mümkün görülürse, ıslah materyali olarak kullanılması, çoğaltılarak fidanlarının satışa sunulması da gerekir ve ülkemiz için bu tiplerin takip edilip kazandırılması da çok önemlidir diye düşünüyorum” diye belirtti.

