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Eskişehir'de bıçaklı kavga, 1 ölü

Eskişehir'de meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Eskişehirde bıçaklı kavga, 1 ölü

29 Nisan 2018 12:45

 Edinilen bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Karargah Sokak üzerinde yürüyen Yılmaz Yıldırım (38) ile Hüseyin G. ve arkadaşı Özkan Y. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında Yıldırım, bıçakla yaralandı. Hemen olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım tedavi altına alındı. Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan şüphelilerin Eskibağlar Mahallesi Akıcı Sokak'ta bulunan bir ikamette olduklarını belirledi. 

Zanlılar, düzenlenen operasyonda suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin G. ve Özkan Y., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.  

 

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