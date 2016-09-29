Yaklaşık 1 yıl önce Yeşiltepe Mahallesi’ne ailesi ile birlikte taşınan ve 30 yaşlarında olduğu belirtilen N.Ç. isimli kişinin, Recep Tatlıkatık’ın evine defalarca saldırdığını iddia eden mahalle sakinleri, şahsın ve ailesinin mahalleden taşınmasını her fırsatta dile getirse de olumlu sonuç alamadı. Daha önce balta ile Tatlıkatık ailesinin evine 10 kez girdiği belirtilen saldırgan, bu kez de görgü tanıklarının iddialarına göre, elinde bulunan iki adet büyük bıçakla Yeşiltepe Mahallesi Ünalmış Sokak’ta bulunan eve bir kez daha girdi. Hanenin demir kapısını alttan kırarak içeri giren şahıs, ev eşyalarına büyük zarar verdi. Akli dengesinin yerinde olmadığı da söylenen şahıs, evde bulunan ayna ve vitrin camlarını kırıp, mutfak eşyalarına zarar verdi.

"24-25 YAŞLARINDA, GAYET SAĞLIKLI BİRİ"

Mahalle sakinlerinden Ender Tekkalmaz, “Yan komşu, iki katlı evin üst katında oturuyor. Dolmuş ile kaçıyordu, ben dolmuşu durdurdum. Polislere söyledim ‘Gidiyor’ diye, ‘Gitsin, bir şey olursa zaten bulunacak’ diyor. 16.10 sularında geliyor, dış kapıyı kırıyor, iki tane de elinde büyük bir bıçak var satır gibi, evde birisini aramış. Birini de bulamayınca sinirini, stresini ve hırsını eşyalardan almış. Annemiz, babamızla beraber kalıyor ama bu olaylar 1,5 senedir devam ettiği için annemizin kesinlikle buraya girmesi yasak. Bir tane el örgüsü var, onu başka birisine göstereceği için bizden habersiz giriyor. Biz korkuyoruz. Kamera da vardı, kamera filan yok artık kabloları kesiyor. 24-25 yaşlarında, gayet sağlıklı bir kişi” diye konuştu.

“BALTALI DEHŞETİMİZ GERİ DÖNDÜ”

Olayla ilgili Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Açıkgöz ise N.Ç. isimli sahsın aynı eve 11. kez girmesi üzerine, “Baltalı dehşetimiz geri döndü” dedi. Muhtar Açıkgöz, “Yaklaşık 2 yıldır uğraşıyoruz, mahkemelik olduk. 11 kere camlar kırıldı, bununla beraber 2 kere de kapıyı kırdılar. Evin halini söylemeye gerek yok. Artık biz yorulduk, adalet istiyoruz. Saldırgan ve ailesinin buradan gitmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaşanılanları gören mahalle halkı ise olayı, “Kapıyı, 2 tane kocaman bıçak vardı, bıçak ile kesti. Girerken gördüm bir daha görmedim. Her zaman geliyor. Kaç kere kapıyı kırdı. Korkuyoruz, bu ne olacaksa olacak. Bıçak ile 2 çocuğu kovalamış, kocaman bıçak vardı elinde” şeklinde anlattı.

Ev sahibi Beyhan Tatlıkatık (63) yaşadıklarıyla ilgili, “Ben 1,5 senedir evde yokum. O bize taktı, bu zararları kaçıncı yapışı bize. Biz çoluğun çocuğun evine gittik, orada geçiyoruz günümüzü. Vallahi hiçbir sebebi yok. Bunlar geldiler buraya, bize bir taktı bu ne bir husumetimiz, ne takıntı ne de çekintimiz var. Biz onu mahkemede gördük. Kamera taktık, onu da kesmiş gitmiş. Bütün bıçak izi görünüyor, kolu komşu kestiğini görmüş. Bugün temelli eve girmiş güpegündüz. Saati hiç belli değil” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sadırı sonrası kırılan dış kapı, mahalle sakinlerinin de yardımıyla kaynak yapılarak kapatıldı.