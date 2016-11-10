Alınan bilgiye göre, Han ilçesine bağlı Gökçekuyu mahallesinde oturan bir vatandaşı köpek ısırdı. Köpeğin ısırmasının ardından kısa süre sonra vatandaş rahatsızlandı. Bu sırada köpek de ölü olarak bulundu. Köpeğin leşinden alınan örnekler Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara’ya laboratuvara gönderildi. Yapılan incelemeler sonrasında köpeğe kuduz teşhisi konuldu. Ardından alınan kararla Gökçekuyu mahallesi karantina altına alındı. Mahallede bulunan köpeklere aşılama yapıldığı öğrenildi. Mahalleye hayvan giriş ve çıkış yasağının yapılan çalışmalar sonrasında kaldırılacağı belirtildi.