Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Eskişehir’de bir mahalle karantinaya alındı

Eskişehir’de bir mahalle karantinaya alındı

Eskişehir’in Han ilçesinde bir köpekte kuduz bulunması sonrasında ilçeye bağlı bir mahalle karantinaya alındı.

Eskişehirde bir mahalle karantinaya alındı

10 Kasım 2016 17:07

Alınan bilgiye göre, Han ilçesine bağlı Gökçekuyu mahallesinde oturan bir vatandaşı köpek ısırdı. Köpeğin ısırmasının ardından kısa süre sonra vatandaş rahatsızlandı. Bu sırada köpek de ölü olarak bulundu. Köpeğin leşinden alınan örnekler Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara’ya laboratuvara gönderildi. Yapılan incelemeler sonrasında köpeğe kuduz teşhisi konuldu. Ardından alınan kararla Gökçekuyu mahallesi karantina altına alındı. Mahallede bulunan köpeklere aşılama yapıldığı öğrenildi. Mahalleye hayvan giriş ve çıkış yasağının yapılan çalışmalar sonrasında kaldırılacağı belirtildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!