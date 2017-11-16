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Eskişehir'de bisikletli tacizci yakalandı

Eskişehir'de okula giden kız çocuklarına fiziksel istismarda bulunan bisikletli tacizci, polisin kapsamlı çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehirde bisikletli tacizci yakalandı

16 Kasım 2017 16:46

Mustafa Kemal Paşa, Şeker ve Hacı Seyit mahallelerinde okula giden kız çocuklarına fiziksel istismarda bulunan ve mahalle sakinleri arasında büyük korkuya neden olan bisikletli şüpheli, mağdurların beyanları doğrultusunda polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışmalarda, kamera görüntülerinden eşkal bilgileri tespit edildi. Olay yeri ve çevrelerinde takibe alınan tacizci, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan araştırmada tacizcinin farklı tarih ve yerlerde meydana gelen yetişkin kadınlara yönelik elle taciz olaylarının da şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Şüpheli M.A.'nın (34) 2008 yılında da benzer bir olaydan sabıkası olduğu anlaşılırken, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Etiketler: eskişehir, taciz

 

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