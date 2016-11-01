Üniversite öğrencileri, Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik yapılan operasyonu protesto etmek amacıyla İletişim Bilimleri Fakültesi panolarına gazeteyi asmak istedi. Bu duruma izin vermeyen özel güvenlik görevlileriyle öğrenciler, fakülte kantininde karşı karşıya geldi. Kısa süreli tartışmanın ardından özel güvenlik görevlileri, öğrencileri kantinden dışarıya çıkartmak istedi. Bu sırada özel güvenlik görevlileriyle öğrenciler arasında arbede yaşandı. Kısa süreli arbedenin ardından öğrenciler, kantinde okuma eylemi yaptı.

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan