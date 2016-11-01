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Eskişehir’de 'Cumhuriyet Gazetesi' gerginliği

Anadolu Üniversitesi’nde, “Cumhuriyet Gazetesi”ni panoya asmak isteyen öğrencilerle özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Eskişehirde Cumhuriyet Gazetesi gerginliği

01 Kasım 2016 14:16

Üniversite öğrencileri, Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik yapılan operasyonu protesto etmek amacıyla İletişim Bilimleri Fakültesi panolarına gazeteyi asmak istedi. Bu duruma izin vermeyen özel güvenlik görevlileriyle öğrenciler, fakülte kantininde karşı karşıya geldi. Kısa süreli tartışmanın ardından özel güvenlik görevlileri, öğrencileri kantinden dışarıya çıkartmak istedi. Bu sırada özel güvenlik görevlileriyle öğrenciler arasında arbede yaşandı. Kısa süreli arbedenin ardından öğrenciler, kantinde okuma eylemi yaptı. 

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan

Etiketler: Cumhuriyet gazetesi, eskişehir


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