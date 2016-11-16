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Eskişehir'de dernek lokaline kumar baskını

Eskişehir'de bir gürültü ihbarını değerlendiren polis ekipleri, kumar oynandığı tespit edilen adrese suç üstü yaptı.


16 Kasım 2016 14:55

İstiklal mahallesi, Demirciler sokak üzerinde bulunan bir iş yerinden gürültü seslerinin gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ekipleri ile paylaştı. Gece 03:00 sularında olay yerine intikal eden polis ekipleri, belirtilen yerde E.D. ve D.K.K. ve Y. Derneği lokali isimli iş yerinde bulunan şahısların poker oynadıkları tespit etti. Polis ekipleri, masa üzerinde bulunan 875 lira ile 104'lük iskambil kağıtlarını geçici olarak muhafaza altına alırken, iş yeri sorumlusu İ.T. isimli şahsa "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca kumar oynayan 2 şahsa ise 219 lira idari yaptırım uygulanırken, yapılan GBT sorgulamalarında aranması bulunan 1 şahıs ise yakalandı. 

Etiketler: dernek lokali, eskişehir


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