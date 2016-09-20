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Eskişehir’de düğün kavgası: 1 ölü 1 yaralı

Eskişehir’de bir düğünde akrabalar arasında çıktığı ileri sürülen kavgada av tüfeği ile 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Eskişehirde düğün kavgası: 1 ölü 1 yaralı

20 Eylül 2016 07:50

Alınan bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Orkideler sokak üzerinde bulunan bir düğünün dağılımı sırasında aralarında önceden husumet bulunduğu ileri sürülen akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. İki grup arasında taş, sopa ve av tüfeğinin karıştığı kavgada Ali Dal ile Bilal P., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Dal kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı duyan Ali Dal’ın yakınları hastane önünde toplandı. Diğer yandan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olayla ilgili başlattıkları incelemeler kapsamında 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler alınan sağlık raporlarının ardından ifadeleri alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Polis ekipleri öte yandan, olayın yaşandığı mahalle ve sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı.

Etiketler: eskişehir düğün kavgası


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