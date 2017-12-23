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Eskişehir'de feci kaza! 2 ölü 2 yaralı

Eskişehir'de meydana gelen ve iki lüks aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Eskişehirde feci kaza! 2 ölü 2 yaralı

23 Aralık 2017 13:35

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir-Ankara karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Rahmi Coşkun (57) idaresindeki 38 RC 973 plakalı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 GB 573 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 26 GB 573 plakalı lüks aracın motoru yerinden çıkarken, 34 LH 037 plakalı aracın üzerine düştü. Araçlar da yol kenarında bulunan su bendinde durabildi. 

Feci kazada, Rahmi Coşkun ile aynı araçta bulunan Cemal Dinç (57) hayatını kaybetti, 26 GB 573 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Devlet Hastanesine, cesetler ise olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza sonrası her iki araç da kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri bir süre de kazanın meydana geldiği tarlada şahıslara ait eşyaları aradı.  

Kadir Arslan

Etiketler: eskişehir, kaza

 

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