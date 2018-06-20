Eskişehir'de feci kaza; 5 ölü

Kaza, Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 26. kilometresinde yaşandı. Mustafa Canpolat idaresindeki 25 HD 441 plakalı araç, refüjdeki demir bariyerlere sonrasında ise menfeze çarpıp devrildi. Araçta bulunan Merve, Dursun, Ayşe, İkbal ve Erdal Canpolat olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mustafa ve Tuğba Canpolat, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.